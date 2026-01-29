Eboli: fermato parcheggiatore abusivo e sequestrate 2 auto senza assicurazione

Prosegue senza sosta l’attività di controllo del territorio da parte della Polizia Municipale di Eboli, diretta dal comandante De Sanctis, con l’obiettivo di garantire sicurezza urbana e rispetto delle regole.

I provvedimenti

Nelle ultime 24 ore gli agenti hanno messo a segno una serie di interventi significativi, sia sul fronte del contrasto all’illegalità sia su quello della sicurezza stradale. Nella mattinata di ieri, in via Pescara, nei pressi del Distretto Sanitario ASL 64, gli agenti della Polizia Giudiziaria, operando in abiti civili, hanno fermato un parcheggiatore abusivo a seguito di numerose segnalazioni dei cittadini.

L’uomo, un 32enne di origine straniera residente nel casertano, è stato sorpreso mentre chiedeva con insistenza denaro agli automobilisti. Nei suoi confronti è scattata la denuncia per molestia e disturbo alle persone, il sequestro dei proventi illeciti, la sanzione amministrativa prevista e l’emissione di un verbale di allontanamento (Daspo urbano).

Sequestrate due auto senza assicurazione

I controlli sono poi proseguiti in serata, concentrandosi sulla verifica delle coperture assicurative. Il bilancio è di due auto di grossa cilindrata sequestrate perché prive di assicurazione RCA.

Nel secondo caso, il conducente ha tentato la fuga dando vita a un inseguimento per le strade cittadine, conclusosi con il suo blocco da parte degli agenti. Oltre al sequestro del veicolo, all’uomo sono state contestate sanzioni per guida pericolosa e disposta l’immediata sospensione della patente.

Un’azione decisa che conferma la linea di tolleranza zero adottata dal Comando di Polizia Municipale a tutela della legalità e della sicurezza dei cittadini.