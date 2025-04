Eboli: ennesimo incidente stradale nei pressi dello svincolo autostradale

Ancora un incidente stradale, l’ennesimo, nei pressi dello svincolo autostradale di Eboli. Stando alle prime ricostruzioni, due auto, per cause al vaglio degli inquirenti, sono entrate in collisione e una delle due si è cappottata.

Non si conoscono ancora le condizioni dei feriti che però non sarebbero in pericolo di vita.

I soccorsi

Immediatamente sul posto sono giunti gli agenti della Polstrada e i sanitari del pronto intervento.

Gli operai dell’Anas sono impegni nel ripristino della sede stradale. Traffico in tilt per il blocco della carreggiata. Si sta ora provvedendo alla rimozione dei veicoli incidentati.