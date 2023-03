Ai campionati provinciali scolastici la Città di Eboli conquista un primo posto, medaglia d’oro, categoria Cadetti, con la squadra composta da quattro alunni dell’Istituto Comprensivo Matteo Ripa.

Medaglia d’oro, primo posto, categoria Juniores anche per la formazione del Liceo scientifico Gallotta e secondo posto, medaglia d’argento, per la categoria Allievi.

Dalla scuola all’oratorio: Eboli è città degli scacchi

Orgoglioso per i risultati raggiunti, infatti, il Maestro Cosimo Di Tolla che ormai si conferma Maestro antesignano di una disciplina che affascina sempre più i grandi e piccoli e che è diventata una realtà sportiva meravigliosa nella Città di Eboli.

Iniziato per intrattenere i ragazzini dell’oratorio San Francesco, il corso di scacchi col Maestro Di Tolla si è spinto oltre ed è diventato appuntamento fisso nelle attività ludiche della Parrocchia di San Francesco coinvolgendo decine di ragazzi che nel tempo hanno preso parte a numerosi tornei in giro per l’Italia e ad Eboli anche.

Alla fine del mese di febbraio, infatti, Eboli ha ospitato il campionato provinciale U18 di scacchi.

Le reazioni

“Bellissima manifestazione tenuta presso l’oratorio di San Francesco che ha visto protagonisti tanti giovani scacchisti provenienti dalle diverse province della Campania e dato vita a un bellissimo torneo”, come sostiene Cosimo Di Tolla.

Dalla passione per gli scacchi nasce anche un vero e proprio evento artistico culturale di coinvolgimento con gli Scacchi Viventi che da qualche anno grazie a Lucio Rizzo e ad un gruppo di volontari della Parrocchia di San Francesco guidata da padre Salvatore Mancino, si svolge nel borgo antico della Città di Eboli coinvolgendo decine di figuranti e volontari.

In queste settimane, intanto, Lucio Rizzo è già a lavoro per l’organizzazione dell’evento estivo degli Scacchi Vivente 2023 al quale prenderanno parte come pedine viventi anche i giovani giocatori di scacchi.