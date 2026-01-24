Eboli: Donna investita in via San Bernardino: soccorsa e trasferita in ospedale

L’automobilista ha prestato i primi soccorsi, poi la vittima è stata trasferita in ospedale

Antonio Elia

Attimi di tensione nella giornata di oggi, sabato 24 gennaio, in via San Bernardino ad Eboli, dove una donna di 65 anni è stata investita da un’autovettura mentre si trovava lungo la carreggiata.

I soccorsi

Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono giunti i sanitari del 118 con un’ambulanza di tipo B proveniente da Pontecagnano e un’auto medica del VoPi di Battipaglia, che hanno prestato le prime cure alla vittima.

Il conducente dell’auto coinvolta si è fermato subito dopo l’impatto per prestare aiuto. La donna ha riportato un trauma cranico di tipo commotivo e diversi traumi; una volta stabilizzata, è stata trasportata in ospedale per ulteriori accertamenti e le cure necessarie.

Le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.

