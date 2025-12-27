Eboli, crolla palo della luce: paura ad Acqua dei Pioppi

Paura questa mattina a Eboli, dove un palo della pubblica illuminazione si è improvvisamente abbattuto al suolo in località Acqua dei Pioppi. Il cedimento è avvenuto in un orario di intenso passaggio, mentre diverse autovetture erano in transito lungo l’arteria stradale.

La dinamica dell’incidente

Le cause del crollo sono ancora in fase di accertamento, ma non si esclude che il forte vento delle ultime ore o un deficit di stabilità della struttura possano averne causato lo sradicamento. Secondo le testimonianze raccolte tra gli automobilisti presenti al momento dell’impatto, il palo sarebbe caduto occupando gran parte della carreggiata.

Interventi e viabilità

Nonostante il forte spavento per chi si trovava alla guida, fortunatamente non si registrano danni a persone o veicoli. Il crollo ha tuttavia causato pesanti rallentamenti alla circolazione, mandando il traffico in tilt per diverso tempo.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i tecnici dell’azienda incaricata della manutenzione. Gli operai sono attualmente al lavoro per rimuovere l’impianto danneggiato, ripristinare lo stato dei luoghi e verificare la sicurezza degli altri pali presenti nella zona per scongiurare ulteriori cedimenti.