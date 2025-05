Eboli, controlli a Santa Cecilia: chiuso un negozio di Kebab per gravi rischi igienico sanitari

Proseguono su tutto il territorio comunale di Eboli i controlli igienico sanitari nelle attività alimentari.

I caschi bianchi passano al setaccio la città e nella frazione di Santa Cecilia continuano serrati i controlli mirati a verificare il rispetto delle normative igienico-sanitarie nelle attività di somministrazione e vendita di alimenti.

Le sanzioni

Nella mattinata odierna, altre due attività commerciali sono state sanzionate a seguito delle ispezioni.

Particolarmente critica è risultata la situazione riscontrata in un esercizio adibito alla vendita di kebab. All’interno di un locale deposito, era stato allestito un laboratorio di cucina completamente abusivo, dove gli operatori lavoravano in condizioni di estremo pericolo: erano infatti in funzione tre fornelli alimentati a gas, che avevano portato la temperatura ambientale a oltre 40 gradi Celsius.

Nello stesso locale erano stoccate tre bombole di gas, creando un elevato e imminente rischio di esplosione.

A fronte di tali gravi irregolarità, si è proceduto all’immediata chiusura dell’attività e sono state irrogate sanzioni amministrative per un importo complessivo superiore ai 10.000 euro.

Durante l’ispezione, è stata inoltre rinvenuta carne non etichettata, quindi priva di tracciabilità, e conservata in cattivo stato all’interno dei banchi frigoriferi, configurando un ulteriore potenziale pericolo per la salute pubblica.

L’assessore Antonio Corsetto

«I controlli proseguiranno regolarmente per garantire la sicurezza dei consumatori e il rispetto delle normative vigenti. Stiamo intensificando i controlli in tutta la città – dice l’Assessore alla sicurezza Antonio Corsetto – soddisfacendo le segnalazioni pervenute. Grazie al Comandante De Sanctis che accoglie le mie istanze, garantendo il raggiungimento di obiettivi e le linee politiche, inserite nel piano della performance. Gli Agenti stanno garantendo un servizio eccellente e professionale in tutti i settori, che va oltre l’ordinario».