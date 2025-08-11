Eboli: Consiglio Comunale riconosce lo Stato di Palestina

Nella giornata del 7 agosto, il Consiglio Comunale di Eboli ha approvato all’unanimità dei presenti la delibera per riconoscere lo Stato di Palestina come entità sovrana, nei confini precedenti all’occupazione del 1967 e con Gerusalemme capitale condivisa.

L’iniziativa

La proposta, presentata dal Presidente della III Commissione consiliare e Capogruppo di Eboli 3.0, Matteo Balestrieri, rappresenta un atto di alto valore politico e morale, a sostegno della pace, della giustizia internazionale e dell’autodeterminazione dei popoli.

Con questo voto, il Comune di Eboli, retto dal sindaco Mario Conte, chiede al Governo italiano di procedere al riconoscimento formale e di intraprendere azioni concrete per il rispetto dei diritti umani nei Territori Palestinesi; aderisce alla Rete degli Enti Locali per i Diritti del Popolo Palestinese; conferma l’esposizione permanente dello striscione “Cessate il Fuoco” sul Palazzo Comunale. La delibera sarà trasmessa agli organi istituzionali nazionali e internazionali.