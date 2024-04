Eboli, consiglio comunale: pace fatta! Primo punto all’ordine del giorno “cessate il fuoco”

Ad Eboli, indetto il consiglio comunale il 9 aprile, il primo punto all’ordine del giorno: “Cessate il fuoco” tra Israele e Palestina, lo comunica ufficialmente il Presidente della III Commissione Matteo Balestrieri. C’è attesa su più fronti partire da quelli politici e sicuramente grande partecipazione di pubblico per la riunione della civica assise che, andata deserta lo scorso 7 marzo per mancanza del numero legale, aveva creato qualche imbarazzo nella stessa maggioranza del Sindaco Conte.

Focus sul “cessate il fuoco”

Consiglio comunale in seconda convocazione e, dunque, come immediatamente sollevato, nessun punto all’odg già previsto per il Consiglio del 7 marzo poteva essere rimosso. «Da Presidente della III Commissione esprimo piena soddisfazione rispetto alla Conferenza di Presidenza, durante la quale è stato chiarito l’iter procedurale ed è stata fatta luce sul lavoro della III Commissione che ha affrontato la tematica in varie sedute, una delle quali aperta alla partecipazione e al contributo della cittadinanza e delle associazioni, oltre che della politica locale», dichiara il consigliere comunale Matteo Balestrieri.

L’importante tema della pace

Un lavoro che ha avuto come risultato una delibera apprezzata nei contenuti e di cui è stata riconosciuta l’oggettività. «Quello della pace è un tema che deve unire, ed evitare di portare il punto in Aula consiliare sarebbe stata una scelta non condivisibile, così come, inconcepibile sarebbe stata l’idea di diffondere un manifesto in sostituzione di una delibera di Consiglio comunale, di valore, senso e dignità, indiscutibilmente superiori», conclude Balestrieri.