Attualità

Eboli, caso di scabbia in una scuola media

Un caso di scabbia è stato segnalato ad Eboli, in una scuola media. Non si registrano altri contagi ma a scuola è scattata la profilassi

Antonio Elia
Scabbia

Un caso di scabbia è stato segnalato in una scuola media di Eboli, generando apprensione tra studenti, insegnanti e famiglie. Al momento si tratta di un singolo alunno colpito dalla patologia e non risultano altri contagi.

Scabbia ad Eboli: scatta la profilassi

Tuttavia, l’episodio ha fatto scattare immediatamente le procedure di prevenzione per evitare la diffusione della malattia all’interno dell’istituto.

L’allarme tra i banchi è stato contenuto, ma la preoccupazione tra i genitori resta. Per questo motivo è stata attivata una profilassi preventiva con una serie di misure di sicurezza e richieste di attenzione rivolte a tutta la comunità scolastica. Gli altri studenti, al momento, non presentano sintomi e risultano immuni.

I prossimi giorni saranno determinanti: se tutte le indicazioni verranno rispettate e non emergeranno nuovi casi, l’allerta potrà rientrare.

A scuola interventi di sanificazione

La dirigente scolastica, informata della presenza dell’alunno affetto dalla malattia, ha disposto immediatamente la bonifica dell’aula frequentata dallo studente. Contestualmente ha invitato famiglie e alunni a mantenere alta l’attenzione e a monitorare con cura eventuali segnali riconducibili al contagio.

Attraverso una comunicazione ufficiale rivolta ai genitori, la preside ha chiesto di verificare con attenzione la possibile presenza di lesioni cutanee o altri sintomi tipici della scabbia nei propri figli. In caso di segnali sospetti, le famiglie sono state invitate a contattare il medico di famiglia o il pediatra per una visita di controllo e per ricevere le indicazioni sanitarie necessarie.

Non si registrano altri contagi

Al momento non sono stati individuati altri casi all’interno della scuola. La situazione resta quindi sotto osservazione, mentre la comunità scolastica è chiamata a collaborare seguendo scrupolosamente le indicazioni fornite dalle autorità sanitarie e dall’istituto. La paura c’è, ma per ora resta sotto controllo.

Nei giorni scorsi un caso di scabbia si registrò in un paziente già affetto da altre patologie all’ospedale Ruggi di Salerno.

