Eboli, Campolongo al buio da un anno, scoppia la polemica: “L’assessore La Brocca si assuma le responsabilità”

Nuove tensioni nella maggioranza del Sindaco di Eboli Mario Conte, al centro delle critiche l’assessore all’Ambiente Nadia La Brocca.

Scoppia la polemica

Da quasi un anno, l’incrocio antistante il Campolongo Hospital è privo di illuminazione. Le luci sono spente e, nonostante le segnalazioni, nessun intervento concreto è stato realizzato.

La nota dei consiglieri Maratea e Costantino

In una nota stampa, i consiglieri Vito Maratea e Sara Costantino esprimono forte dissenso: «Abbiamo assunto con consapevolezza il nostro ruolo istituzionale e, sin dall’inizio, abbiamo segnalato ripetutamente l’anomalia all’assessore competente, chiedendo in ogni sede di intervenire. Ci siamo messi al fianco dei cittadini, partecipando anche alla manifestazione di protesta, affiancandoli nella richiesta della riaccensione dell’impianto.»

«Nonostante tutte le sollecitazioni, ad oggi nessuna soluzione è stata adottata. Di fronte a questa inazione, rivolgiamo un appello pubblico all’assessore La Brocca affinché si attivi con urgenza. È inaccettabile che i residenti continuino a subire disagi dovuti a ritardi burocratici oramai ingiustificabili.»

Richiesta di responsabilità e trasparenza

Maratea e Costantino incalzano: «Chi sceglie di fare politica ha il dovere di trovare soluzioni concrete. Le lungaggini amministrative non possono essere un alibi: vanno affrontate con responsabilità e rigore, per restituire dignità e sicurezza al territorio.»

«Continueremo a svolgere il nostro compito con coerenza e determinazione, sempre al fianco dei cittadini e pronti a sostenere battaglie come quella sulla pubblica illuminazione. Amministrare significa dare risposte serie e tangibili.»

L’appello

«La città non può essere trattata come un capitolo da chiudere con scuse o ritardi. Chiediamo che l’assessore si assuma pienamente la responsabilità, avvii immediatamente le procedure necessarie e renda conto dell’avanzamento dei lavori. Non accetteremo più silenzi né rinvii: i cittadini meritano rispetto e risposte, non promesse vane.»