Eboli, buon compleanno a nonna Annarella. “Sono del ‘22 facitev i cunt”

Grande festa di compleanno presso la Residenza per Anziani Villa Fiorita per il compleanno di nonna Anna Paradiso, vedova Barone, che nella giornata di ieri ha compiuto 103 anni.

La festa

Circondata dai familiari e dagli operatori del centro e insieme a tutti gli altri ospiti, nonna Anna ha soffiato le candeline e ha sorriso, emozionandosi ed emozionando quanti hanno avuto il privilegio di partecipare ad un momento così tanto bello e delicato.

Anna a quanti le chiedono quanti anni hai: “Sono del ‘22 facitev i cunt”.