Eboli, anziano colpito da infarto in strada: salvato dai volontari dell’ambulanza della Vopi

Momenti di grande paura ieri mattina, domenica 21 dicembre, in via Serracapilli a Eboli, dove un uomo di 83 anni è stato colpito da un infarto improvviso mentre passeggiava. L’anziano si è accasciato a terra in preda agli spasmi, attirando l’attenzione dei passanti che hanno immediatamente allertato i soccorsi. Fondamentale l’intervento rapido e professionale dei volontari della Vopi – Volontari Pronto Intervento dell’Asl di Salerno, che sono riusciti a rianimarlo e a salvargli la vita.

I soccorsi

L’ambulanza Vopi è arrivata sul posto in pochissimi minuti. Una volta valutate le condizioni dell’83enne, i soccorritori hanno subito riconosciuto i segni di un arresto cardiocircolatorio in corso. Senza perdere tempo, il personale sanitario ha iniziato le manovre di rianimazione cardiopolmonare, fondamentali nei primi istanti per aumentare le possibilità di sopravvivenza.

Grazie alla prontezza e alla competenza dell’equipaggio, il cuore dell’uomo ha ripreso a battere, permettendo la stabilizzazione delle funzioni vitali. Un intervento tempestivo che ha fatto la differenza in una situazione in cui ogni secondo è decisivo.

Trasporto d’urgenza all’Ospedale di Eboli

Una volta stabilizzato, l’anziano è stato imbarrellato e trasferito d’urgenza al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Eboli. A supporto dell’ambulanza è intervenuta anche un’automedica, che ha fornito ulteriore assistenza sanitaria avanzata durante il trasporto, garantendo la massima sicurezza nelle procedure di emergenza.

Attualmente l’uomo è ricoverato nel nosocomio salernitano, dove è sottoposto ad accertamenti e alle terapie necessarie per monitorare le sue condizioni dopo il grave malore.

La catena dei soccorsi

L’episodio conferma ancora una volta quanto sia fondamentale la rapidità della catena del soccorso in caso di arresto cardiaco. L’intervento immediato dei volontari Vopi ha permesso di scongiurare il peggio.