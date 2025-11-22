Eboli, ancora furti: torna l’allarme sicurezza in città

Una nuova ondata di furti scuote Eboli, alimentando la preoccupazione dei cittadini per la sicurezza nella città capofila della Piana del Sele.

Ieri pomeriggio, intorno alle 17.40, due persone col volto travisato hanno preso di mira l’abitazione di un noto professionista, all’interno di un comprensorio residenziale, situato nella zona a ridosso della ss 19.

Con una tecnica spregiudicata, i malviventi si sono arrampicati dall’esterno, utilizzando i tubi del gas per raggiungere l’appartamento, compiendo poi l’irruzione con il chiaro intento di portare via quanto di valore avessero trovato.

Stando alle prime ricostruzioni pare che i malviventi si siano introdotti nell’abitazione prendendo di mira la camera da letto della coppia.

Qualcosa però non è andata secondo i piani e i malviventi si sono precipitati fuori dall’abitazione dove, all’esterno, ad attenderli c’era un complice a bordo di una macchina di grossa cilindrata.

Sull’episodio indagano le forze dell’ordine.

Non si tratta, però, di un episodio isolato. Appena due giorni prima, martedì scorso, un tentativo di furto è stato segnalato in via San Berardino, nel cuore del centro urbano.

Obiettivo, stavolta, un noto condominio della zona dove però i malviventi non hanno avuto successo: il tempestivo intervento di un residente che non ha esitato a mettere in fuga gli intrusi ha, per fortuna, impedito il peggio.

Inevitabilmente questi episodi così ravvicinati hanno generato un clima di forte preoccupazione in città. I furti ricorrenti, le effrazioni sempre più audaci, rappresentano il sintomo di un problema più ampio che richiede attenzione urgente da parte delle istituzioni.

Tra i residenti, dal centro urbano alle periferie, serpeggia il timore di nuovi episodi, mentre cresce la consapevolezza della necessità di misure concrete per arginare il fenomeno e restituire tranquillità alla comunità.