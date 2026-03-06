Attualità

Eboli: al via la terza edizione del concorso di poesia “Ai miei Cari”, ecco come partecipare

La partecipazione al concorso è totalmente gratuita, ecco le modalità per partecipare

Il Centro Culturale Studi Storici di Eboli, è lieto di annunciare la terza edizione del Concorso di Poesia “Ai miei Cari”, un’iniziativa dedicata a ricordare e celebrare i propri cari scomparsi attraverso la parola poetica.

Ricordare chi non c’è più: una poesia, un pensiero, una preghiera

Spesso ci chiediamo: cosa si può fare per i propri cari che sono deceduti? Una preghiera, un pensiero o una poesia possono trasformarsi in un gesto di memoria e amore. Questo concorso nasce proprio con l’obiettivo di offrire uno spazio in cui esprimere i propri sentimenti e onorare chi abbiamo amato e continuiamo ad amare.

Come partecipare al concorso

La partecipazione è totalmente gratuita. Per iscriversi basta:

  1. Scrivere una poesia in lingua italiana o in vernacolo dedicata a un caro defunto.
  2. Allegare una foto del caro a cui è dedicata la poesia.
  3. Specificare il tipo di legame con il defunto (esempio: Madre, Padre, Nonno, Amico).
  4. Inserire i propri dati personali: nome e cognome, email, numero di telefono e indirizzo.

Modalità di invio delle opere

Le opere possono essere inviate in due modalità:

  • Versione cartacea: inviare a
    “Il Saggio” – Via Guglielmo Vacca, 28, 84025 Eboli
  • Versione digitale: inviare via email a concorsoaimieicari@gmail.com
    • La poesia deve essere in formato Word
    • La foto deve essere in formato JPG
    • L’oggetto della mail deve essere: “Concorso Ai miei cari”

Scadenza per la partecipazione

Le opere devono essere inviate entro il 30 marzo 2026.

Premiazione e pubblicazione delle opere

La premiazione avverrà nel giugno 2026, con data precisa che sarà comunicata successivamente. Durante la cerimonia:

  • Verranno consegnati i diplomi ai partecipanti.
  • La giuria, il cui elenco sarà reso noto solo il giorno della premiazione, definirà le sezioni del concorso in base al materiale pervenuto.
  • Le migliori poesie potranno essere pubblicate sulla rivista “Il Saggio” o in un’apposita antologia.

Regole e avvertenze

  • No all’uso dell’Intelligenza Artificiale: l’utilizzo di AI è vietato, in quanto contrario ai valori del concorso.
  • Le poesie devono essere frutto esclusivo dell’autore.
  • Ogni opera plagiata sarà esclusa automaticamente.
  • Le poesie inviate non verranno restituite.
  • La partecipazione implica l’accettazione del regolamento.

Privacy e trattamento dei dati

Il Centro Culturale Studi Storici garantisce che i dati personali dei partecipanti saranno trattati secondo la legge e utilizzati esclusivamente per comunicazioni relative al concorso. Ogni autore può richiedere la cancellazione dei propri dati dagli archivi del Centro con semplice richiesta.

Contatti

Per ulteriori informazioni, contattare il numero 389 0525002.

