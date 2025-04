Eboli: al via la manifestazione di interesse per “BARCAMP Eboli – Youth Innovation Lab”, ecco cos’è

È ufficialmente partita la manifestazione di interesse per partecipare a “BARCAMP Eboli – Youth Innovation Lab”, il laboratorio di innovazione sociale e attivazione giovanile promosso dal comune di Eboli, con il finanziamento della Regione Campania e del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, in collaborazione con GRUV srl Società Benefit.

L’iniziativa

L’iniziativa, completamente gratuita, è rivolta ai giovani tra i 14 e i 35 anni residenti nel Comune di Eboli e si svolgerà da aprile a luglio 2025 presso Palazzo Massajoli (via Umberto Nobile, n. 32). BARCAMP Eboli nasce con l’obiettivo di accompagnare i giovani nello sviluppo di competenze personali e professionali, incoraggiando l’ideazione di progetti innovativi e sostenibili per il territorio. Il percorso prevede seminari, workshop, laboratori, giornate tematiche e momenti di confronto con esperti, accademici e imprenditori, in un ecosistema partecipativo e dinamico.

Le finalità

• Stimolare la partecipazione attiva dei giovani alla vita sociale e culturale;

• Promuovere l’imprenditorialità e la progettazione innovativa;

• Favorire la crescita personale e professionale dei partecipanti;

• Generare impatto positivo sul territorio attraverso idee concrete e realizzabili.

“Con questo progetto vogliamo dare spazio e voce alla creatività e all’energia dei nostri giovani,” – dichiara Vito Maratea, Consigliere Comunale con delega alle Politiche Giovanili – “Prestiamo massima attenzione alla formazione delle nuove generazioni, perché crediamo che la crescita culturale, professionale e personale dei ragazzi e delle ragazze di Eboli sia la vera chiave per costruire una comunità più solida, innovativa e pronta ad affrontare le sfide del futuro. Un ringraziamento particolare va al Settore Politiche Giovanili del Comune di Eboli per il prezioso lavoro di progettazione, organizzazione e coordinamento dell’iniziativa, e a GRUV Srl per il costante supporto e la visione condivisa.”

Ecco come partecipare

La manifestazione di interesse va presentata entro e non oltre il 28 aprile 2025 disponibile al link:

I partecipanti saranno selezionati da una commissione in base a motivazione, interesse per i temi proposti, creatività e composizione equilibrata dei gruppi.

Segui le attività sui canali social ufficiali di “Clip – Generazione Attiva”, lo spazio delle Politiche Giovanili e delle Pari Opportunità del Comune di Eboli.