Eboli: al PalaSele arriva Annalisa con il suo “Ma noi siamo fuoco” tour, lo show raccontato in tre “sogni”

Continua inarrestabile il successo di Annalisa che, con oltre 250 mila biglietti venduti nel 2024, ha da poco iniziato il suo nuovo tour nei Palasport. Partito da Jesolo con una doppia data sold out il 15 novembre, dopo Padova, Roma, Firenze e le due date tutte esaurite a Milano, arriva domani, martedì 2 dicembre, al PalaSele. Sarà la prima volta che l’artista si esibisce sul palco di Eboli.

Lo show

Annalisa porta in scena uno show tutto nuovo e coinvolgente curato nei minimi dettagli. Sul palco i musicisti di sempre, Daniel Bestonzo (keyboards & synthesizers) che ha curato anche la direzione musicale, Gianni Pastorino (keyboards & synthesizers) e Dario Panza (Drums & electronic pads), oltre a 14 ballerini diretti da Simone Baroni.

La direzione artistica dello show è affidata a Jacopo Ricci, creative Director, Lighting e Show Designer, classe 94, che ha lavorato con artisti quali Skrillex, The Weeknd, Travis Scott, Janet Jackson, Martin Garrix, Achile Lauro, Fedez oltre per eventi musicali internazionali.

Lo show fonde musica, scenografia e arti visive in una narrazione che si sviluppa in tre sogni e racconta la trasformazione che l’artista stessa vive in prima persona.

Sogno 1 – Il Fuoco

Il tempo è un fuoco che mi consuma, ma sono io quel fuoco.

Sogno 2 – Il Fiume

Il tempo è un fiume che mi trascina, ma sono io quel fiume.

Sogno 3 – La Tigre

Il tempo è una tigre che mi divora, ma sono io quella tigre.

Il concerto diviso in “tre sogni”

Dietro al concept, gli elementi chiave che si alternano per dar vita alla storia sono infatti tre: il fuoco, il fiume e la tigre, e sono questi stessi elementi a dare nome e vita ai sogni. Una scenografia imponente e dinamica che pone al centro della scena un vulcano monumentale a simboleggiare il cuore pulsante dello spettacolo.

Il suo nucleo circolare, fatto di fuoco e luce – un voluto rimando al vortice, eco e metamorfosi del tour precedente, che funge da ponte tra passato e futuro – raffigura la materia viva che unisce ogni elemento del racconto e rappresenta molto più di una scenografia: il vulcano è, infatti, un organismo che respira e diventa simbolo di un’energia primordiale, di distruzione e rinascita. Tecnologie visive di ultima generazione, effetti speciali, proiezioni e architetture di luce e laser fondono il linguaggio musicale con quello visivo e guidano la narrazione dando vita a una poetica potente e introspettiva.

Ideato e realizzato da Denso Studio, “Ma noi siamo fuoco – Capitolo 1” segna un nuovo livello di sperimentazione nella dimensione live di Annalisa: una visione collettiva in cui design e tecnica, simbolo e corpo si legano in un’unica e intensa dichiarazione di identità, per offrire al pubblico un’esperienza immersiva a 360 gradi.

Le coreografie a cura di Simone Baroni raccontano la trasformazione. Il movimento diventa fuoco: materico, deciso, capace di accendere e consumare. L’ingresso dei ballerini, avvolti in cappe rosse come in una processione, introduce un immaginario potente. È il preludio di una metamorfosi. Quando le cappe cadono, i corpi si liberano e rivelano la forza del cambiamento: una danza che si espande, che trova in Annalisa la sua scintilla continua.

Le coreografie alternano geometrie incisive e slanci istintivi, creando un linguaggio che esprime identità, rinascita e potere. Ogni passo contribuisce a definire un’estetica che appartiene profondamente ad Annalisa: elegante, decisa, ardente. Il risultato è un percorso che porta il pubblico a vedere e sentire la trasformazione in atto. Il tutto è uno stile personale, riconoscibile e profondamente identitario. I look dello show sono firmati da Alessandro Vigilante, Dsquared2, Etro, Ferrari, GCDS, Pinko, Roberto Cavalli, Sportmax; gioielli Pandora, scarpe Cult.

Il tour prende il nome dall’ultimo album della cantautrice “MA IO SONO FUOCO” che, uscito il 10 ottobre, ha debuttato direttamente al n. 1 della classifica di vendita.

Il successo inarrestabile di Annalisa

52 Platini e 14 Oro e tra le artiste più ascoltate su Spotify, Annalisa ha segnato un nuovo record, è la donna con più singoli nella parte alta della classifica contandole 19 in totale. Recentemente ha vinto due Premi Siae per il brano “Sinceramente” come “Miglior canzone – Locali da ballo con musica live” e come “Miglior canzone social in Italia”. Il suo ultimo singolo “Esibizionista” unisce ironia pungente, disincanto scanzonato.

Se in questo brano la sua autrice mette in scena seduzione, inganno e presa di coscienza con ironia, stile e provocazione, raccontando senza sconti episodi di vita noti a tutti, il videoclip ufficiale (https://youtu.be/EQa8ppEXixQ) e diretto da Byron Rosero ne amplifica il messaggio attraverso un immaginario potente, simbolico e dichiaratamente cinematografico. Il brano è uscito anche in una versione remix realizzato dalla dj e producer internazionale Deborah De Luca e nella “Upside Down Version”.

Le info utili

“Ma NOI siamo fuoco – CAPITOLO I” è organizzato da Friends & Partners, la tappa al PalaSele è a cura di Anni 60 produzioni. OFFICIAL PARTNERS : VISA e Pandora. I biglietti per il concerto sono ancora disponibili su Ticketone e saranno acquistabili anche al Botteghino del PalaSele aperto il giorno dello show a partire dalle ore 17. L’ingresso generale sarà consentito dalle ore 19, inizio show ore 21. Per informazioni: 089 4688156 – www.anni60produzioni.com.

Il calendario del PalaSele

Con lo show di Annalisa si chiude il 2025 in musica al PalaSele di Eboli dove i riflettori si riaccenderanno a marzo. Nove gli show già in programma per il 2026. Si riparte mercoledì 4 marzo con la tappa, sold out da tempo, di Achille Lauro che inizierà proprio al PalaSele la sua nuova avventura “Palazzetti Live 2026”. Partirà da Eboli anche“L’Ultima Notte Rosa The Final Show” di Umberto Tozzi giovedì 5 marzo. Lunedì 23 marzo arriverà l’Arena Tour di Luché mentre sabato 28 marzo toccherà a Olly e il “Tutta Vita Tour”, già tutto sold out.

Ad aprile scatterà prima “L’OraZero In Tour” con il ritorno di Renato Zero che riabbraccerà il suo pubblico dal vivo a Eboli sabato 4 aprile, e poi sarà di nuovo tempo delle cattedrali con Notre Dame De Paris, l’opera popolare moderna più famosa al mondo che tornerà qui in scena sabato 18 e domenica 19 aprile.

Martedì 5 maggio arriverà a Eboli “Il primo tour nei palazzetti” di Blanco, mentre sabato 9 maggio tornerà Elisa con il suo “Palasport Live 2026”. In autunno la doppia grande festa con i Pooh il 27 e 28 ottobre 2026 con “POOH60 – La nostra storia”. Mentre è già attesa per il grande ritorno di Laura Pausini con il “IO CANTO WORLD TOUR 2026/2027” martedì 9 novembre 2027. Per informazioni sulla programmazione degli spettacoli al PalaSele, sulle prevendite ufficiali autorizzate, sul costo dei tagliandi, sulle prenotazioni per i disabili: 089 4688156 – www.anni60produzioni.com