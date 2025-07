Eboli, al Liceo “Gallotta” la prima generazione di sviluppatori Apple certificati

Sono diciannove gli studenti del Liceo Scientifico “A. Gallotta” di Eboli che questa mattina, mercoledì 16 luglio, hanno ricevuto ufficialmente la certificazione App Development with Swift, rilasciata da Apple.

Un prestigioso traguardo

Un traguardo significativo che premia l’impegno e le competenze acquisite da una generazione di giovani proiettati verso il futuro digitale. La cerimonia si è svolta nella sala conferenze dell’istituto ebolitano, alla presenza del dirigente dell’Ufficio Scolastico X Ambito Territoriale di Salerno Mimì Minnella, del sindaco di Eboli Mario Conte, dell’Account Manager Education di Apple, Giacomo Giuliani, e della dirigente scolastica Anna Gina Mupo. Il liceo Gallotta è uno dei pochi istituti italiani riconosciuti come Apple Authorised Training Centre Education, si conferma polo di eccellenza nella formazione tecnologica. Il percorso, basato sul linguaggio Swift sviluppato da Apple per la creazione di app iOS e per tutte le piattaforme ha permesso agli studenti di acquisire competenze concrete e spendibili sia in ambito universitario che professionale.

Ecco gli studenti che hanno conseguito la certificazione

Albano Nicola, Catalano Francesco Pio, Cavalieri Giovanni, Colatrella Sara, Cotugno Giorgio, D’Amato Kevin, De Francesco Luca, Della Rocca Lorenzo, Di Mieri Luigi, Di Palma Giuseppe, Esposito Vincenzo, Inverso Carmine, Malandrino Emilio, Margarella Gabriele, Mazza Valerio, Mirra Antonio, Sabbadini Carlo, Scorziello Vito, Velella Chiara.

Le dichiarazioni

«Rivolgo i miei più sentiti complimenti alla dirigente Anna Gina Mupo, al corpo docente e, naturalmente, a voi studenti. Il conseguimento di questa certificazione rappresenta un traguardo significativo, frutto di impegno, competenza e serietà nello studio. Vi auguro di proseguire con entusiasmo e determinazione il vostro percorso, e anche di concedervi un periodo di meritato riposo: a settembre vi attenderanno nuove sfide, che saprete affrontare con energia e preparazione», così Mimì Minnella, Dirigente dell’Ufficio X – Ambito Territoriale di Salerno.

Entusiasta anche il sindaco Mario Conte: «Eboli è un’eccellenza nella formazione, e ne siamo orgogliosi. Se siete arrivati fin qui, il merito è certamente vostro, ma anche delle vostre famiglie, dei docenti e della dirigente, che ringrazio in modo particolare. Oggi la società è altamente competitiva, e voi avete aggiunto un tassello importante al vostro bagaglio di competenze. Sono certo che le ore in più che avete dedicato allo studio e alla formazione faranno la differenza nel vostro percorso. Complimenti davvero: il Liceo “Gallotta” è un modello per il territorio e rappresenta uno stimolo anche per le altre scuole».

Docenti di riferimento sono stati la professoressa Anna Pastorino e il professore Amedeo Gallo. Era presente l’assessore alle Politiche Sociali, Pubblica Istruzione e Piano di Zona Katia Cennamo.