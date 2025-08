Eboli: 10 nuove fototrappole per contrastare l’abbandono dei rifiuti

Il Comune di Eboli ha avviato un nuovo intervento per contrastare l’abbandono incontrollato dei rifiuti, dotandosi di 10 nuove fototrappole di videosorveglianza ambientale. L’iniziativa, promossa dall’Assessorato alla Polizia Municipale, rientra in un piano più ampio di prevenzione dei reati ambientali.

Affidamento e costi dell’operazione

L’incarico per la fornitura e installazione delle fototrappole è stato affidato alla società Vitruvio Tech, tramite la determina n. 148 del settore Polizia Municipale, pubblicata il 30 luglio dal Comandante De Sanctis. Il valore complessivo dell’operazione ammonta a 17.489,92 euro.

Zone critiche sotto controllo

Le nuove fototrappole saranno collocate in diverse aree del territorio comunale, con priorità alle zone più esposte al fenomeno dell’abbandono dei rifiuti. Come dichiarato dal Sindaco Mario Conte, «le fototrappole saranno installate in particolare nella Marina di Eboli e nelle zone segnate da micro e macro discariche. Lo scopo è monitorare e documentare in modo preciso gli illeciti ambientali, identificare i responsabili e raccogliere prove utili in caso di violazioni».

Regolamento comunale e finalità

L’intervento si inserisce nel Regolamento per la disciplina della videosorveglianza approvato dal Consiglio Comunale lo scorso dicembre. Il documento prevede l’utilizzo di sistemi di sorveglianza, come le fototrappole, per prevenire e reprimere gli illeciti ambientali, localizzando le telecamere in aree critiche e integrandole con le attività di vigilanza degli organi competenti.

Tecnologie e strumenti a supporto

L’Assessore Antonio Corsetto ha espresso soddisfazione per l’iniziativa, sottolineando l’impegno congiunto con il Comandante De Sanctis nel dotare il Comando di strumenti tecnologici avanzati. «Stiamo implementando dispositivi come la telecamera E-Killer, la revisione dell’autovelox, il recupero dell’etilometro e il sistema Targa System», ha dichiarato.

La Vitruvio Tech si occuperà anche della gestione dei dati, della mappatura del territorio, dell’installazione e dell’assistenza tecnica. Il contratto include la gestione delle informazioni raccolte, garantendo la protezione dei dati sensibili nel rispetto delle normative sulla privacy e la diffusione dei dati delle sanzioni su tutto il territorio.

Obiettivi e operatività

Le fototrappole saranno operative immediatamente e dotate di elevata qualità tecnologica. Il servizio integrato comprende installazione, manutenzione, mappatura strategica e mobilità delle telecamere per coprire l’intera città. L’obiettivo è rafforzare il controllo e l’accertamento delle violazioni, fungendo al contempo da deterrente per comportamenti illeciti e garantendo una corretta informazione alla cittadinanza.