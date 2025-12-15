E’ la settimana del Premio Primula d’Oro: il 18 dicembre le premiazioni ad Agropoli

Conclusa la decima edizione del Premio Primula d’Oro dedicato alle eccellenze salernitane. L’evento, patrocinato dal Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, ha permesso di votare personaggi e aziende che si sono distinte nell’ambito della cultura, dello sport, del giornalismo, dell’imprenditoria, dell’associazionismo, degli eventi e dell’enogastronomia, nel corso del 2025.

Il premio

Il premio, nella prima fase, ha dato la possibilità agli utenti di InfoCilento di scegliere liberamente, al termine del 2025, e senza nomi imposti, i personaggi che si sono distinti durante l’anno, suddivisi in nove categorie: imprenditoria, cultura, politica, enogastronomia, giornalismo, sport, eventi, social e associazionismo (in premio alla carriera verrà assegnato dalla redazione).

Durante l’evento verrà svelato l’ordine dei vincitori.

Imprenditoria

Casa di cura Cobellis

Gruppo Acanfora

San Salvatore

Cultura

Nello Amato

Lillo De Marco

Maurizio Iacovazzo

Enogastronomia

10/9

La Pergola

Marechiaro

Politica

Giancarlo Guercio

Tommaso Pellegrino

Dario Trivelli

Giornalismo

Francesco Faenza

Andrea Pellegrino

Lorenzo Peluso

Sport

Gaetano Di Domenico

Giulia Notaro

Antonello Volpe

Eventi

Castellabate Beach Soccer

Cuntaria

Festa della Cipolla di Vatolla

Social

Celiachia con Gusto

Cilento Accuvato

Host del Cilento

Associazionismo

Cai Montano Antilia

Cilento Youth Union

Lega Navale Agropoli

C’è grande attesa per la cerimonia di premiazione che si terrà ad Agropoli il prossimo 18 dicembre, con inizio alle ore 18.00 presso l’auditorium del Liceo Alfonso Gatto di Agropoli.