E’ la settimana del Premio Primula d’Oro: il 18 dicembre le premiazioni ad Agropoli

La cerimonia di premiazione si terrà presso l'Auditorium del Liceo “Alfonso Gatto” dalle ore 18:00

A cura di Redazione Infocilento
premio primula d'oro, targa ai vincitori

Conclusa la decima edizione del Premio Primula d’Oro dedicato alle eccellenze salernitane. L’evento, patrocinato dal Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, ha permesso di votare personaggi e aziende che si sono distinte nell’ambito della cultura, dello sport, del giornalismo, dell’imprenditoria, dell’associazionismo, degli eventi e dell’enogastronomia, nel corso del 2025.

Il premio

Il premio, nella prima fase, ha dato la possibilità agli utenti di InfoCilento di scegliere liberamente, al termine del 2025, e senza nomi imposti, i personaggi che si sono distinti durante l’anno, suddivisi in nove categorie: imprenditoria, cultura, politica, enogastronomia, giornalismo, sport, eventi, social e associazionismo (in premio alla carriera verrà assegnato dalla redazione).

Durante l’evento verrà svelato l’ordine dei vincitori.

Il premio

Imprenditoria

  • Casa di cura Cobellis
  • Gruppo Acanfora
  • San Salvatore

Cultura

  • Nello Amato
  • Lillo De Marco
  • Maurizio Iacovazzo

Enogastronomia

  • 10/9
  • La Pergola
  • Marechiaro

Politica

  • Giancarlo Guercio
  • Tommaso Pellegrino
  • Dario Trivelli

Giornalismo

  • Francesco Faenza
  • Andrea Pellegrino
  • Lorenzo Peluso

Sport

  • Gaetano Di Domenico
  • Giulia Notaro
  • Antonello Volpe

Eventi

  • Castellabate Beach Soccer
  • Cuntaria
  • Festa della Cipolla di Vatolla

Social

  • Celiachia con Gusto
  • Cilento Accuvato
  • Host del Cilento

Associazionismo

  • Cai Montano Antilia
  • Cilento Youth Union
  • Lega Navale Agropoli

C’è grande attesa per la cerimonia di premiazione che si terrà ad Agropoli il prossimo 18 dicembre, con inizio alle ore 18.00 presso l’auditorium del Liceo Alfonso Gatto di Agropoli.

Nello Amato

