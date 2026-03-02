Attualità

Due ragazze di Sala Consilina e Monte San Giacomo sono tra i nuovi 803 finanzieri che hanno giurato fedeltà alla Repubblica

La 21enne Eleonona Botta e la 23enne Maria Antonietta Marotta sabato scorso a Bari hanno ufficialmente fatto il loro ingresso nel Corpo della Guardia di Finanza

Erminio Cioffi

La 21enne Eleonona Botta di Sala Consilina e la 23enne di Monte San Giacomo Maria Antonietta Marotta sabato scorso a Bari hanno ufficialmente fatto il loro ingresso nel Corpo della Guardia di Finanza, al termine del percorso formativo previsto per gli allievi.

La cerimonia

La cerimonia si è svolta sulla piazza d’Armi della Legione Allievi della Guardia di Finanza di Bari, alla presenza di autorità civili e militari, familiari e rappresentanti istituzionali. Un momento solenne e carico di emozione, che ha segnato il coronamento di mesi di studio, sacrifici e intenso addestramento.

A leggere la formula del giuramento è stato il colonnello Cosimo Lamanuzzi, comandante della Scuola Allievi Finanzieri. Con voce ferma, gli 803 appartenenti alla prima aliquota del 24° corso hanno promesso fedeltà allo Stato, impegnandosi a operare nel rispetto della legge e dei principi sanciti dalla Costituzione.

Leggi anche:

Benzina e gasolio: cambia la tassazione, scattano i controlli della Guardia di finanza

Dopo sei mesi di intensa formazione, i neo finanzieri saranno destinati ai vari reparti dislocati sul territorio nazionale, dove entreranno ufficialmente in servizio nelle prossime settimane.

