Due persone investite tra Sassano e Monte San Giacomo: trasportate all’ospedale di Polla

Trasferite in ospedale due persone

A cura di Federica Pistone

Grave incidente questa sera sulla strada che collega Sassano a Monte San Giacomo, dove due persone sono state investite da un’auto.

Alla guida del veicolo c’era una donna che, subito dopo l’impatto, si è fermata per prestare aiuto ai feriti.

Le condizioni dei feriti

Le due vittime dell’investimento hanno riportato traumi di una certa entità, ma secondo le prime informazioni le loro condizioni non desterebbero preoccupazioni per la vita.


Sul luogo dell’incidente sono intervenute le ambulanze del 118, che hanno trasferito i feriti all’ospedale “Luigi Curto” di Polla.

I Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina hanno eseguito i rilievi per accertare l’esatta dinamica dell’accaduto.

