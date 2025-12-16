Droga nel Cilento, nuovi arresti dopo la maxi operazione dei carabinieri di Agropoli

Sono 6 gli indagati tra Agropoli e Torchiara. Due arresti domiciliari su ordine del Tribunale di Vallo.

A cura di Ernesto Rocco
Carabinieri Agropoli

Prosegue senza sosta l’attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti nel territorio cilentano. Alle prime luci dell’alba di oggi, i Carabinieri della sezione operativa della compagnia di Agropoli hanno effettuato un intervento mirato nel comune costiero e a Torchiara.

I militari hanno dato esecuzione a un’ordinanza cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Vallo della Lucania, su specifica richiesta della locale Procura della Repubblica.

Le misure cautelari e gli indagati

Il provvedimento giudiziario ha colpito complessivamente sei persone, ritenute dagli inquirenti coinvolte a vario titolo in una fiorente attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

In base alle disposizioni dell’ordinanza, per due degli indagati è scattata la misura degli arresti domiciliari, mentre per i restanti quattro sono state applicate altre misure restrittive. L’azione delle forze dell’ordine mira a disarticolare le dinamiche di vendita illegale che interessavano l’area.

Le indagini e la ricostruzione della rete

L’operazione odierna rappresenta l’esito di un articolato percorso investigativo condotto dai militari dell’Arma sotto il coordinamento della Procura vallese. Attraverso approfondite attività tecniche e puntuali riscontri sul campo, gli investigatori sono riusciti a ricostruire un sistema di smercio attivo non solo nel comune di Agropoli, ma anche nelle zone limitrofe.

Secondo intervento nel Cilento in pochi giorni

Quello di oggi segna il secondo colpo significativo inflitto alla criminalità dedita allo spaccio nel Cilento in un brevissimo lasso di tempo. L’intervento segue infatti una recente operazione svolta a Capaccio Paestum, dove un blitz delle forze dell’ordine aveva portato all’esecuzione di 18 arresti, di cui 11 in carcere. In quell’occasione era stata smantellata una rete di pusher, che includeva anche cittadini di nazionalità marocchina, responsabile di un’intensa attività di vendita al dettaglio.

