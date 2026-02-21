Dramma nella notte nel Vallo di Diano: uomo di 50 anni muore dopo un malore in un locale

Tragedia nella notte nel Vallo di Diano. Un uomo di circa 50 anni, originario della Basilicata, ha perso la vita dopo aver accusato un improvviso malore mentre si trovava all’interno di un locale della zona.

Secondo le prime informazioni, l’uomo si sarebbe sentito male all’improvviso.

I soccorsi

Una persona presente lo avrebbe immediatamente accompagnato presso la guardia medica di San Pietro al Tanagro, nel tentativo di garantirgli un rapido intervento sanitario. Nonostante i soccorsi, però, per il 50enne non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto nelle ore precedenti al decesso.

La Procura della Repubblica di Lagonegro ha disposto il sequestro della salma.

Nella giornata di lunedì sarà effettuato un esame esterno, utile a chiarire le cause della morte e a verificare eventuali ulteriori elementi utili alle indagini.