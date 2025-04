Dramma in palestra: cade dalle scale e finisce in coma, 63enne in gravi condizioni

Una tragica caduta dalle scale ha trasformato una seduta di riabilitazione in palestra in un incubo per un uomo di 63 anni originario di San Gregorio Magno. L’incidente, avvenuto martedì mattina, ha causato un grave trauma cranico, con conseguenze devastanti per l’uomo, ora in coma farmacologico all’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno.

Caduta accidentale, gravi lesioni

Secondo le prime ricostruzioni, il malcapitato ha perso improvvisamente l’equilibrio durante la seduta di riabilitazione, precipitando dalle scale e riportando un violento trauma cranico con sfondamento dell’osso occipitale. Il colpo, di inaudita violenza, ha causato lesioni multiple e profonde.

Soccorsi immediati, corsa disperata in ospedale

Il personale sanitario del 118 è intervenuto tempestivamente, trasportando l’uomo all’ospedale San Francesco d’Assisi di Oliveto Citra. Le sue condizioni sono apparse subito critiche, con un’ostruzione delle vie aeree causata dal sangue. Dopo una TAC che ha confermato la gravità delle lesioni, i medici hanno disposto l’immediato trasferimento in eliambulanza al reparto di Neurochirurgia dell’ospedale Ruggi di Salerno.

Il 63enne è attualmente in coma farmacologico, in codice rosso e con prognosi riservata. Le emorragie cerebrali e la presenza di frammenti ossei nella scatola cranica richiedono la massima cautela.