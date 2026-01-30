Dramma ad Eboli, 43enne trovato senza vita

Una tragedia ha scosso questa sera il Rione Paterno di Eboli. Un uomo di 43 anni è stato trovato privo di vita all’interno della sua abitazione. La scoperta è avvenuta nelle prime ore della serata, dopo l’allarme lanciato da alcuni familiari.

Vani i soccorsi

Sul posto sono intervenuti i sanitari e le forze dell’ordine, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Dai primi accertamenti, l’ipotesi più accreditata è quella di un gesto volontario, anche se saranno le verifiche ufficiali a chiarire con precisione la dinamica dei fatti.

La comunità del quartiere è sotto shock per l’accaduto. Il giovane era conosciuto in zona e la notizia si è diffusa rapidamente, lasciando sgomento e cordoglio tra i residenti. Le autorità invitano al rispetto della privacy della famiglia in questo momento di grande dolore.