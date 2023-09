Dramma ad Agropoli, pensionato muore investito dalla sua auto

Dramma questo pomeriggio intorno alle 17:00 in località Moio ad Agropoli. Un uomo di circa 70 anni è morto dopo essere stato travolto dalla sua auto.

Stando alle prime ricostruzioni, la vittima stava parcheggiando la vettura all’interno di un garage. L’uomo stava rincasando; aveva fermato l’auto in discesa. Poi probabilmente era sceso per aprire il vano auto e a quel punto il veicolo, forse perché senza il freno a mano inserito, si sarebbe messo in movimento travolgendolo. Sul posto immediato l’arrivo dei sanitari del 118 con un’auto medica e un’ambulanza della Croce Rosse italiana.

I fatti

Presenti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli e i Carabinieri della locale compagnia. Nonostante l’intervento dei sanitari non c’è stato niente da fare.

A dare l’allarme sono stati un congiunto e alcuni presenti che hanno visto l’auto ferma in discesa contro un muro e a terra il corpo esanime del pensionato. La moglie e la figlia della vittima hanno scoperto poco dopo quanto era avvenuto.

Da chiarire la dinamica

Da chiarire con certezza quanto accaduto, ora al vaglio delle forze dell’ordine. Presente sul posto anche il medico legale. La vittima era un poliziotto in pensione.

Sconcerto nella località Moio dove l’uomo era conosciuto e stimato. In tanti sono accorsi sul posto increduli per quanto avvenuto.