Parcheggi rosa a Controne: a disposizione di donne incinte o con bimbi piccoli

Arrivano i parcheggi rosa a Controne. Un’iniziativa promossa dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Ettore Poti. In questo modo il centro alburnino si aggiunge all’elenco dei centri virtuosi che garantiscono un servizio alle donne incinte o con bimbi piccoli a seguito.

Parcheggi rosa a Controne: la normativa

Il nuovo Codice della Strada, entrato in vigore il 10 novembre 2021, ha introdotto i parcheggi rosa. Si tratta di spazi riservati alle donne incinte e a tutti i genitori che viaggiano in auto con figli al di sotto dei 2 anni.

In realtà i parcheggi rosa esistono da tempo in Italia: prima erano i Comuni a decidere se e dove prevederli, all’interno del proprio territorio di competenza. Oggi invece esiste una vera e propria legge nazionale che li disciplina.

L’iniziativa di Controne

Il Comune di Controne ha istituto i parcheggi rosa laddove insistono uffici e servizi. Nello specifico in piazza Umberto I, in prossimità della sede del Comune e dell’Ufficio Postale; in corso Garibaldi, in prossimità della Chiesa di San Donato e in via Uliveto, nell’area parcheggio in prossimità della Comunità Montana e della scuola dell’infanzia.

Le sanzioni

L’articolo 158 del Codice della Strada, così come modificato, vieta la sosta negli spazi riservati ai veicoli con donne incinte o genitori che hanno bimbi con meno di 2 anni.

Chi approfitta di questi spazi senza averne diritto, rischia una multa che va da un minimo di 80 a un massimo di 328 euro per i ciclomotori e da 165 a 660 per gli altri veicoli.