San Mauro Cilento sempre più green: installati pannelli fotovoltaici presso la scuola elementare

Continua l’ampio progetto di sostenibilità ambientale ed energetica portata avanti dal Comune di San Mauro Cilento, guidato dal Sindaco, Giuseppe Cilento. Nella giornata di ieri, infatti, si è conclusa l’installazione di pannelli fotovoltaici e termici presso la scuola elementare del borgo.

“Abbiamo finito di acquistare gasolio”

L’annuncio arriva proprio dal primo cittadino di San Mauro Cilento che non nasconde la propria soddisfazione per il lavoro svolto in riferimento a queste tematiche così importanti per il futuro della comunità: “Con queste iniziative, Il Comune ha finito così di acquistare gasolio. Sulla casa comunale i nuovi pannelli fotovoltaici già funzionano da circa tre anni. Se a questo aggiungiamo l’installazione dei led in tutto il territorio comunale, possiamo vantare un risparmio energetico di circa il 60%. Abbiamo risanato anche così un bilancio che faceva acqua da tutte le parti”.