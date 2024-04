FIDAPA e Comune di Agropoli insieme per la “Veleggiata per l’Ambiente”

Domenica 21 aprile, il porto di Agropoli sarà teatro di un’importante iniziativa dedicata alla tutela dell’ambiente. La sezione FIDAPA di Agropoli, in collaborazione con il Comune, organizza la “Veleggiata per l’Ambiente”, un evento che si inserisce all’interno della Settimana Verde 2024 di Ambiente Mare Italia (AMI).

Un’occasione per riflettere e agire

La “Veleggiata per l’Ambiente” è un’occasione per riflettere sull’importanza della salvaguardia del nostro pianeta e per sensibilizzare i cittadini sulle tematiche della sostenibilità ambientale. L’evento, che vedrà la partecipazione di diverse imbarcazioni a vela, si svolgerà nelle acque antistanti il porto di Agropoli e sarà accompagnato da un momento di confronto sul tema dell’ambiente.

Un impegno condiviso

L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio morale del Comune di Agropoli e la collaborazione di diverse realtà del territorio, tra cui l’Ufficio Circondariale Marittimo di Agropoli, la Lega Navale, i Canottieri, l’associazione Ads Vela, il Forum dei Giovani e diverse aziende locali.

Un messaggio di speranza

“Ogni goccia conta” è il tema scelto per la Settimana Verde 2024: un messaggio di speranza che sottolinea come ogni piccola azione, compiuta da ciascuno di noi, possa contribuire a fare la differenza. La “Veleggiata per l’Ambiente” di Agropoli vuole essere un monito in tal senso, un invito ad assumerci la responsabilità di tutelare il nostro pianeta per le generazioni future.

Programma della giornata