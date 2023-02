Ripartono i corsi di vela presso il Club Velico Salernitano

Ripartiono i corsi di vela presso il Club Velico Salernitano. Dopo il successo dei primi corsi, tenuti dagli istruttori della FIV – Federazione Italiana Vela, Roberto Argenzio (allievi fino ai 18 anni) e Massimo Iannaccone (altura e minialtura per adulti), è stato presentato il nuovo calendario di lezioni e tutte le novità in programma.

I corsi di vela

Due i corsi previsti: Base per chi si avvicina alla vela e Avanzato per chi vuole compiere un passo in avanti, ad esempio verso il mondo delle regate. Si parte sabato 25 e domenica 26 febbraio.

I corsi di vela si terranno sempre di sabato e domenica dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 17. A queste date si aggiunge quella dell’11 febbraio, con la presentazione del percorso per la preparazione alla patente nautica a vela e motore entro ed oltre le 12 miglia, un’altra importante tappa per il percorso di rilancio della vela salernitana e campana immaginato dal Club Velico Salernitano.

Le parole del presidente Salzano

“Decidere di iscriversi ad un corso di vela rappresenta una occasione unica da vivere per diversi motivi: si impara una nuova abilità sia teorica che pratica, si esplora il mare sperimentando la natura e vivendo all’aria aperta, si sviluppa l’autostima imparando a gestire una imbarcazione, e si incontrano persone nuove con interessi simili – dice Elena Salzano Presidente del Club Velico Salernitano – Tutti valori che in un unico sport consentono di godere di una esperienza divertente, educativa e gratificante. La Scuola di Vela parte con il nuovo anno con una programmazione che desidera soddisfare tutte le esigenze: gli sportivi, con i corsi di Vela, e gli appassionati del mare con i percorsi di preparazione alla patente nautica che presenteremo l’11 febbraio”.