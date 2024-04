Alburni: 5 comuni in rete per costituire l’Unione dei Comuni Valle del Fasanella

I comuni di Aquara, Bellosguardo, Corleto Monforte, Ottati e Sant’Angelo a Fasanella si sono uniti per costituire l’Unione dei Comuni Valle del Fasanella. Lo scopo dell’iniziativa è quello di creare un organismo capace di rafforzare il ruolo delle Unioni dei Comuni nella gestione associata dei servizi, ma con meno enti in modo che gli obiettivi e le esigenze di ogni comune possano essere più facilmente conciliabili in un’ottica di cooperazione.

La prima riunione tra gli amministratori si è tenuta, nei giorni scorsi, presso il Comune di Aquara guidato dal sindaco, Antonio Marino che, ai microfoni di InfoCilento, ha parlato dell’iniziativa.