Cheesecake panna e fragole: un dolce delizioso e perfetto per tutte le occasioni

La cheesecake panna e fragole è un dolce fresco e cremoso, perfetto per la stagione estiva. La base di biscotti, la morbida crema di panna e formaggio e le fragole dolci e succose si combinano in un’armonia di sapori che conquisterà tutti i palati.

Ingredienti

Per la base:

200 g di biscotti secchi (tipo digestive)

100 g di burro fuso

Per la crema:

500 g di mascarpone

250 g di panna fresca

100 g di zucchero semolato

1 bustina di vaniglia

12 g di gelatina in fogli

Per la decorazione:

250 g di fragole fresche

50 g di zucchero a velo (facoltativo)

Preparazione

Preparare la base: tritare finemente i biscotti nel mixer. Unire il burro fuso e mescolare bene fino a ottenere un composto omogeneo. Foderare uno stampo a cerniera di 20 cm di diametro con carta forno e versare il composto di biscotti, pressandolo bene sul fondo con il dorso di un cucchiaio per creare una base uniforme. Riporre in frigorifero per almeno 30 minuti.

Preparare la crema: mettere in ammollo la gelatina in acqua fredda per 10 minuti. In una ciotola capiente, lavorare il mascarpone con lo zucchero e la vaniglia fino a ottenere un composto liscio e cremoso. Scaldare un cucchiaio di panna e sciogliervi la gelatina strizzata. Unire la gelatina sciolta al composto di mascarpone e mescolare bene. Montare la panna fresca a neve ferma e incorporarla delicatamente al composto di mascarpone con una spatola, con movimenti rotatori.

Comporre la cheesecake: versare la crema di panna e formaggio sulla base di biscotti e livellarla bene con una spatola. Coprire la cheesecake con pellicola trasparente e farla rassodare in frigorifero per almeno 4 ore, meglio se per tutta la notte.

Decorare la cheesecake: lavare e tagliare le fragole a fettine. Decorare la superficie della cheesecake con le fragole fresche e, se lo si desidera, spolverizzare con zucchero a velo.

La cheesecake panna e fragole si conserva in frigorifero per 2-3 giorni.

Benefici delle fragole

Le fragole sono un frutto ricco di proprietà benefiche per l’organismo. Sono una buona fonte di vitamina C, fibre, potassio e antiossidanti. Le fragole aiutano a rinforzare il sistema immunitario, a migliorare la digestione e a proteggere le cellule dai danni dei radicali liberi. Inoltre, sono un alimento ipocalorico e rinfrescante, ideale per la stagione estiva.