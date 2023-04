Tiramisù alle fragola: una ricetta golosa e perfetta per la stagione primaverile

Ciao amici oggi voglio condividere con voi una ricetta che farà impazzire tutta la famiglia: il tiramisù con le fragole!

Questa deliziosa variante del classico tiramisù è perfetta per la stagione primaverile, infatti grazie all’utilizzo di una bagna alle fragole, la crema di mascarpone acquista un sapore fresco e delicato, rendendo questa prelibatezza adatta anche ai bambini e a coloro che non gradiscono il caffè.

Questo dolce al cucchiaio rappresenta una scelta ideale come dessert a fine pasto o come piacevole fine serata estiva, inoltre, la sua preparazione risulta facile e alla portata di tutti.

Gli ingredienti

Ecco tutti gli ingredienti che vi serviranno per preparare questo goloso dessert:

500 g di fragole fresche

4 uova

250 g di mascarpone

80 g di zucchero semolato

200 g di savoiardi

250 ml di latte

1 bicchierino di liquore al mirtillo (facoltativo)

cacao amaro in polvere q.b.

Il procedimento passo passo

Una volta che avete tutti gli ingredienti a portata di mano, è tempo di mettere le mani in pasta! Seguite questi semplici passi per preparare il vostro tiramisù con le fragole:

Lavate bene le fragole, Pulitele e tagliatele a pezzetti. Mettetele da parte. Separate i tuorli dagli albumi delle uova. Montate gli albumi a neve ferma con una piccola quantità di zucchero. In un’altra ciotola, sbattete i tuorli con lo zucchero rimasto fino a quando il composto diventa chiaro e spumoso. Aggiungete il mascarpone e mescolate bene fino ad ottenere una crema omogenea. Aggiungete gli albumi montati alla crema di mascarpone e mescolate delicatamente con una spatola. In una ciotola versate il latte (o in alternativa acqua e zucchero) e inzuppate i savoiardi. Posizionate i savoiardi precedentemente inzuppati nel latte o nell’acqua e zucchero sul fondo di una pirofila o di singole coppette. Versate metà della crema di mascarpone sulla base di savoiardi. Aggiungete una metà delle fragole tagliate a pezzetti sopra la crema. Ripetete il processo con un altro strato di savoiardi inzuppati, seguito dalla crema di mascarpone e le fragole rimaste. Cospargete il tiramisù con la crema rimasta, con le scaglie di cioccolato fondente o al latte (a piacere) o in alternativa con il cacao amare in polvere e aggiungete le fragole sopra per abbellire il vostro tiramisù. Mettete il tiramisù in frigo per almeno 2 ore, o meglio ancora tutta la notte, prima di servire.

E il vostro delizioso e goloso tiramisù con le fragole è pronto per essere gustato! Potete servirlo come dessert dopo un pranzo o una cena, oppure come merenda speciale per coccolarvi un po’. Sono sicuro che vi piacerà molto!