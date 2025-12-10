Dramma a Rutino: uomo trovato privo di vita nelle campagne

Un dramma si è consumato oggi pomeriggio a Rutino. Un uomo è stato trovato privo di vita in una campagna, a pochi passi dal cimitero.

La ricostruzione

Pare che sia stato un conoscente a ritrovare il corpo, insospettito dal fumo che proveniva da una zona isolata.

Drammatica la scena che si è trovato di fronte: il cadavere era parzialmente carbonizzato.

Immediatamente sono stati informati i carabinieri della locale stazione e della compagnia di Agropoli che hanno avviato le indagini sul caso.

Non si esclude un gesto volontario per la presenza di alcuni segni presenti nelle vicinanze come un vaso di fiori freschi adagiato a poca distanza dal cadavere.

La vittima lascia la moglie e due figli. Il ritrovamento è avvenuto intorno alle 16:30 di questo pomeriggio. L’uomo pare si fosse allontanato da alcune ore dalla sua abitazione destando dei sospetti.