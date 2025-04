Donazione di organi: ottimi risultati per l’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore

L’Asl Salerno accoglie con soddisfazione gli ottimi risultati conseguiti in questo primo trimestre 2025 nell’ambito delle attività legate alla donazione degli organi, con particolare riferimento al P.O. Umberto I di Nocera Inferiore, dove sono state effettuate quattro osservazioni di morte encefalica, con tre prelievi multiorgano. Tali risultati testimoniano l’impegno costante e professionale delle équipe mediche e del comparto sanitario, che lavorano con grande dedizione per promuovere la cultura della donazione di organi, fondamentale per il bene della collettività.

L’impegno dell’Asl Salerno nella campagna di sensibilizzazione

In tale contesto, la Direzione Aziendale dell’ASL Salerno è fortemente impegnata nell’opera di sensibilizzazione della popolazione, consapevole che la donazione di organi rappresenta un gesto di estrema generosità e solidarietà che può salvare vite umane e regalare nuove speranze di vita a chi è in attesa di un trapianto. Essa svolge, pertanto, un ruolo cruciale, garantendo risorse, formazione e strategie adeguate per sostenere questa attività fondamentale per la comunità, assicurando, inoltre, che ogni passo del processo venga compiuto con la massima competenza e attenzione.

I ringraziamenti

Apprezzamenti per l’operato svolto vanno al coordinatore locale del DEA Nocera-Pagani-Scafati, dr. Massimo Petrosino, il cui ruolo è stato fondamentale per la gestione e il coordinamento dei prelievi di organi, garantendo la buona riuscita delle operazioni e il rispetto degli alti standard etici e professionali, e per il direttore della UOC di Anestesia e Rianimazione, dr. Domenico Carbone, al suo team di rianimazione ed a tutte le professionalità coinvolte nel processo. Un ringraziamento va alla direttrice sanitaria, dr.ssa Rosalba Santarpia, per il continuo supporto nella organizzazione e promozione del processo, nonché nella di sensibilizzazione di tutto il personale sanitario e della popolazione.

Ogni donazione è un gesto di speranza

In un momento in cui il bisogno di organi è sempre più urgente, è essenziale che tutti i professionisti del settore sanitario continuino a lavorare in sinergia per garantire che il processo di donazione si svolga nel modo più efficace e rispettoso. Ogni donazione è un gesto di speranza che può fare la differenza nella vita di molti pazienti in attesa di un trapianto. L’Asl Salerno si impegna a proseguire su questa strada, affinché la cultura della donazione diventi sempre più radicata nella nostra società.