Donazione dell’Associazione Arcobaleno Marco Iagulli al Reparto di Pediatria dell’Ospedale Ruggi di Salerno

Tre televisori a colori da 32 pollici sono stati donati dall’Associazione Arcobaleno Marco Iagulli, presieduta da Tiziana Iervolino, al Reparto di Pediatria dell’Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona.

Una donazione per i piccoli pazienti

La donazione è destinata ai piccoli pazienti ricoverati nel reparto diretto dalla dottoressa Carla Mauro, con l’obiettivo di rendere più accogliente la degenza e offrire momenti di svago e normalità durante il periodo di ricovero.

Un gesto semplice ma significativo, che si inserisce nel percorso di vicinanza e attenzione che l’Associazione Arcobaleno Marco Iagulli porta avanti da anni a favore dei bambini e delle famiglie che vivono la difficile esperienza del vivere la malattia nelle corsie degli ospedali, promuovendo iniziative concrete di solidarietà e umanizzazione delle cure.

L’Associazione rinnova così il proprio impegno nel sostenere i reparti pediatrici del territorio, nella convinzione che anche piccoli interventi possano contribuire a migliorare la qualità della vita dei pazienti più giovani e accompagnarli con un sorriso in un momento delicato del loro percorso di cura.