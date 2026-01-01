“Domeniche al Museo”: il 4 gennaio ingresso gratuito nei luoghi della cultura, ecco i siti visitabili in provincia di Salerno

Domenica 4 gennaio si rinnova l’appuntamento con “Domeniche al Museo“, l’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura che permette l’ingresso gratuito nei musei e nei parchi archeologici statali ogni prima domenica del mese. Un’occasione perfetta per immergersi nella storia e iniziare bene l’anno, riscoprendo il patrimonio culturale italiano senza alcun costo.

Orari e modalità di accesso

Le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura dei singoli siti. In molti casi l’accesso è libero, ma la prenotazione è consigliata o obbligatoria laddove previsto, per garantire un flusso ordinato e un’esperienza di visita più piacevole. Un’opportunità ideale per famiglie, studenti, appassionati di arte e turisti che desiderano vivere una giornata all’insegna della conoscenza.

I siti visitabili in provincia di Salerno

Anche il territorio salernitano partecipa all’iniziativa con un ricco ventaglio di luoghi da esplorare. Ecco i siti che apriranno gratuitamente le loro porte:

Certosa di San Lorenzo a Padula , uno dei complessi monastici più grandi d’Europa

Museo Archeologico di Eboli , custode di reperti che raccontano millenni di storia

Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano e Parco Archeologico di Pontecagnano , dedicati alle antiche civiltà etrusche e italiche

Museo Archeologico di Sala Consilina , con testimonianze dell'età del Ferro

Parchi Archeologici di Paestum e Velia, due gioielli del Mediterraneo, patrimonio UNESCO

Un viaggio tra arte, storia e paesaggi unici

Dalle architetture monumentali della Certosa ai templi dorici di Paestum, passando per le testimonianze delle antiche popolazioni lucane ed etrusche, la giornata del 4 gennaio rappresenta un invito a scoprire o riscoprire luoghi che raccontano le radici della nostra identità.

Un modo semplice e accessibile per regalarsi un’esperienza culturale di valore, perfetta per cominciare il nuovo anno con curiosità, bellezza e consapevolezza.