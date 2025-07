Distretto Cilento Antico, filiere olivicole: prorogato il “Bando SRG07 sviluppo rurale e smart villages”

Il Distretto Rurale Culturale Cilento Antico, rappresentato dal Presidente Luigi Scorziello, accoglie con favore l’ufficialità della proroga dei termini del Bando Regionale SRG07 – “Cooperazione per lo sviluppo rurale, locale e smart villages”, fissata dalla Regione Campania, alla data del30 settembre 2025 , sottolineando come quest’ultima rappresenti un’opportunità concreta per consolidare e rafforzare il lavoro fin qui svolto sul territorio.

L’obiettivo

«La proroga rappresenta un momento importante per garantire una più ampia partecipazione e una maggiore qualità progettuale. Siamo particolarmente soddisfatti, dichiara il Presidente Scorziello, della grande adesione riscontrata. Fino ad oggi, grazie anche alla collaborazione attiva del GAL Cilento, sono pervenuti circa 40 progetti, un risultato che testimonia il radicamento e la vitalità del Distretto sul territorio cilentano».

Tutela delle identità rurali

L’iniziativa di partecipazione al bando di filiera in ambito olivicolo, del Distretto Rurale Culturale Cilento Antico, si conferma dunque uno strumento strategico di sviluppo locale, capace di stimolare sinergie tra imprese agricole, enti e soggetti del territorio, con particolare attenzione alla valorizzazione delle produzioni locali. «Siamo certi, conclude Scorziello, che l’opportunità offerta dal progetto di filiera possa rappresentare un vantaggio competitivo reale per gli agricoltori olivicoli delle aree interne, sostenendo un modello di crescita fondato sulla cooperazione, sull’innovazione e sulla tutela delle identità rurali».