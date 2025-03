Dissesto idrogeologico: due importanti finanziamenti per il comune di Caggiano | VIDEO

Due importanti finanziamenti sono stati ottenuti dal comune di Caggiano per la mitigazione del rischio idrogeologico per un importo di 600 mila euro. Tra le due zone interessate dagli interventi la messa in sicurezza dell’area di Località Pietra Grossa-Mattina.

Gli interventi

Nei mesi scorsi sono state effettuate numerose indagini geologiche e geognostiche, avvalendosi anche di tecnologie avanzate come i droni GPR, che hanno supportato la progettazione finalizzata alla mitigazione del rischio idrogeologico. Queste attività hanno rappresentato una fase cruciale per definire l’intervento necessario e dare il via alla progettazione esecutiva.

Il finanziamento

Il finanziamento per questi interventi proviene dal Ministero dell’Interno, ai sensi della Legge 104 del 27 dicembre 2019, in concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Le risorse messe a disposizione sono fondamentali per la messa in sicurezza del territorio e per ridurre i rischi legati al dissesto idrogeologico