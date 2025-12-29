Diocesi di Vallo, chiude il Giubileo della Speranza: Cattedrale di San Pantaleone gremita per la S. Messa

In una Cattedrale di San Pantaleone gremita di fedeli e di sacerdoti è stata celebrata ieri sera la Solenne S. Messa di chiusura del Giubileo ordinario dedicato alla Speranza.

La celebrazione

A presiedere la celebrazione il Vescovo della Diocesi di Vallo della Lucania, Mons. Vincenzo Calvosa che ha sottolineato come da oggi in avanti dovrà rimanere aperta la porta dell’ accoglienza quotidiana. Diversi i momenti vissuti in quest’Anno Santo anche nella nostra Diocesi.

Le parole del Vescovo

“Le celebrazioni sono state tante, anche i momenti di condivisione con le varie categorie di persone, si chiude per ripartire perché il dono della Speranza deve accompagnarci sempre e deve trovare poi attuazione pratica nelle scelte che siamo chiamati a vivere ogni giorno, per cui tutto il tempo e la grazia che abbiamo ricevuto in quest’anno giubilare deve adesso creare, donare frutti, alle persone, alle comunità.

Mi auguro che quest’entusiasmo, anche questi momenti che ha messo insieme anche tante realtà parrocchiali, anche dei cori, sono statoli momenti di comunione, di interazione e questo penso che abbia fatto tanta bene alle nostre comunità, alla nostra chiesa diocesana e da lì bisogna ripartire, crescere, insieme, tutti” ha concluso Mons. Calvosa.