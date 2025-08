“Difendiamo il punto nascita di Sapri”: la FP CGIL a Roma per scongiurare la chiusura

La FP CGIL Salerno, insieme alla Camera del Lavoro CGIL di Sapri, sarà presente lunedì 4 agosto alle ore 11.00 a Roma, presso il Ministero della Salute, al fianco del Comitato di Lotta per l’Ospedale di Sapri, del Sindaco di Sapri, del Consigliere provinciale e Vice Sindaco di San Giovanni a Piro, e di altre rappresentanze istituzionali, cittadine e territoriali del Golfo di Policastro, per difendere con forza il diritto alla salute e la permanenza del Punto Nascita dell’Ospedale dell’Immacolata di Sapri.

Scongiurare la chiusura del Punto nascita

La mobilitazione si inserisce in una battaglia più ampia per garantire servizi sanitari essenziali nei territori marginali e disagiati; scongiurare la chiusura del Punto Nascita, presidio fondamentale per la sicurezza e la dignità delle donne e dei neonati del comprensorio.

La sanità pubblica non può essere piegata alla sola logica dei numeri: il diritto alla cura, alla sicurezza e alla dignità non si taglia. Insieme, per il diritto alla salute. Insieme, per Sapri.