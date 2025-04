“Dieta Med in Camp”: il Cilento celebra la Dieta Mediterranea tra solidarietà ed eccellenze enogastronomiche

L’iniziativa “Dieta Med in Camp” si preannuncia come un’occasione unica per esplorare le eccellenze alimentari del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, incontrando produttori, chef e artigiani ambasciatori della Dieta Mediterranea, tra cui Giovanna Voria, Silvia Chirico, Vittorio Rambaldo e Cristian Santomauro. L’evento vedrà anche la partecipazione di medici di fama internazionale impegnati nello studio dei benefici della sana alimentazione, come il Rosario Vincenzo Iaffaioli e il Carmine Coppola.

Un programma ricco di attività tra degustazioni, laboratori e riflessioni

Il programma della due giorni prevede un ampio ventaglio di attività dislocate tra l’Agriturismo Corbella e l’Oasi Fiume Alento. Saranno organizzate tavole rotonde, esposizioni di prodotti tipici, corsi di base sulle tecniche di degustazione di olio, mieli e farine, e laboratori dedicati alla pesca e alla salagione. Il culmine dell’evento saranno due pranzi d’autore a scopo benefico, preparati da chef “solidali” con prodotti offerti da generosi produttori locali.

Ospiti illustri e testimonianze di solidarietà

Tra gli ospiti illustri spiccano Luciano Pignataro, giornalista e critico enogastronomico, da sempre sostenitore dell’agricoltura sostenibile, e la nutrizionista cilentana Ilaria Giordano.

Ospiti d’onore e partecipanti attivi saranno le famiglie con bambini oncoematologici e ragazzi autistici, beneficiari dei soggiorni gratuiti nel Cilento organizzati dall’Associazione Cilento Verde Blu odv, rappresentati da giovani ambasciatrici come Mary Paolillo, Antonella Di Micco e Mariana Cascaval.

Un evento gratuito con finalità benefiche

La manifestazione è realizzata dall’Associazione Cilento Verde Blu odv, grazie al riconoscimento del Premio Massimo – “Maestro del Sapore Solidale” e al sostegno della Regione Campania. La partecipazione a tutte le attività in programma è gratuita e aperta al pubblico. Tuttavia, per motivi organizzativi, è necessaria la prenotazione, fino ad esaurimento posti, per i corsi di base, l’ingresso all’Oasi Fiume Alento e i pranzi solidali del 24 e 25 maggio.