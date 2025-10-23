Diede fuoco a una pizzeria di Battipaglia: arrestato

In data 21 ottobre su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Battipaglia, ha dato esecuzione a un’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di L. M., ritenuto responsabile dei reati di tentata estorsione e incendio doloso ai danni di una nota pizzeria di Battipaglia.

La ricostruzione

Secondo la ricostruzione accusatoria, condivisa allo stato dal GIP, ma suscettibile di diverse valutazioni nelle fasi successive del giudizio, il predetto avrebbe posto in essere nei confronti di un commerciante locale richieste estorsive e il danneggiamento, mediante incendio, del suo esercizio commerciale.

“Il provvedimento eseguito non comporta alcun giudizio di responsabilità definitivo, essendo sottoposto al vaglio dei giudici competenti nelle fasi ulteriori del procedimento penale e comunque è sempre impugnabile dinanzi al Tribunale del Riesame”, fanno sapere dalla Procura.