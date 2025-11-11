“Detto tra Noi”, il salotto di Antonella& Roberta: sedicesima puntata

Il salotto di Detto tra Noi, condotto da Antonella Agresti e Roberta Foccillo, cambia veste e orario, appuntamento il martedì e il giovedì alle 14.30

Il salotto di Detto tra Noi, condotto da Antonella Agresti e Roberta Foccillo, cambia veste e orario, appuntamento il martedì e il giovedì alle 14.30.

Il programma si apre a musicisti, attori e artisti, offrendo interviste e racconti sul mondo dello spettacolo locale.

Un’occasione di intrattenimento e varietà per vivere il pomeriggio in compagnia.

“Bella Storia”: tra curiosità del passato, aneddoti, oggetti vintage, hit parade.

“Qui&Là”: Fatti di attualità locali e nazionali e/o curiosità relative a personaggi del mondo dello spettacolo e non solo.

“Antonella&Roberta consigliano”: luoghi da visitare nel Cilento, ricette tipiche, tradizioni enogastronomiche, libri, concerti.

Nella “Bella Storia” di oggi, siamo andati alla scoperta dell’anno 1975. 50 anni di storia, di fatti storici, di aneddoti e di curiosità.

Nella rubrica “Qui&Lá”, curiosità e tradizioni legate al culto di San Martino, Santo molto venerato anche in Cilento. E poi, spazio al divertimento con la “Giornata dei single”, perché si festeggia, come festeggiarlo al meglio e le curiosità che ruotano attorno a questa “ricorrenza”.

Nella rubrica “Antonella&Roberta consigliano”, la ricetta della crema pasticcera per farcire i bignè (preparati nella precedente puntata) e non solo.

