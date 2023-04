Detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e materiale per il confezionamento: arrestati 3 giovani in flagranza nel salernitano

Tre persone sono state arrestate dai Carabinieri della Stazione Operativa del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore. Si tratta di un 35enne e due 28enni originari dell’agro nocerino-sarnese, accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza di stupefacenti.

I fatti

L’operazione è stata eseguita durante un servizio di controllo dinamico del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati, con particolare attenzione ai reati in materia di stupefacenti. I militari hanno controllato e perquisito l’abitazione di uno degli indagati, rinvenendo e sequestrando 451 involucri contenenti 114,50 grammi di cocaina suddivisa in dosi, che i tre erano intenti a dosare e confezionare, materiale occorrente per il confezionamento della sostanza stupefacente a 1.570,00 euro in contanti.

Gli arrestati sono stati immediatamente posti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Nocera Inferiore, che dovrà valutare l’eventuale convalida dell’arresto e l’apertura del processo.

L’operazione che ha portato all’arresto dei 3 ragazzi

L’operazione dei Carabinieri della Stazione Operativa del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore è stata particolarmente importante, poiché ha permesso di sottrarre dalla circolazione una grande quantità di sostanza stupefacente e di arrestare tre persone che, presumibilmente, si occupavano del suo confezionamento e della sua vendita. Grazie alla costante attenzione e al lavoro degli uomini delle Forze dell’Ordine, si continua a combattere il fenomeno dello spaccio di droga che rappresenta un grave problema per la società.