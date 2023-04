Spaccio di droga, arrestato in flagranza 56enne. Aveva 7 chili di cocaina

Il 21 aprile scorso, i Carabinieri della Stazione di Angri hanno effettuato controlli finalizzati alla prevenzione e repressione dell’attività di spaccio e consumo di sostanze stupefacenti. Per raggiungere questo obiettivo, hanno chiesto l’ausilio del personale delle antidroga del Nucleo Cinofili Carabinieri di Sarno.

Perquisizioni personali e domiciliari

Durante l’operazione, i militari hanno effettuato diverse perquisizioni personali e domiciliari, che hanno portato all’arresto in flagranza di reato di un uomo di 56 anni. Questi è stato trovato in possesso di 7,2 grammi di cocaina, già suddivisi in dosi, nella camera da letto della propria abitazione.

Denuncia per possesso di hashish

Inoltre, i Carabinieri hanno denunciato in stato di libertà un uomo di 32 anni che era in possesso di 51 grammi di hashish. Entrambi i soggetti arrestati o denunciati risiedono nel comune di Angri. Adesso, le loro posizioni sono al vaglio dell’Autorità Giudiziaria.