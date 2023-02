Trovata con la droga nella borsetta: arrestata

Continuano le attività delle forze dell’ordine finalizzate a prevenire lo spaccio e il consumo di droga. Negli ultimi tempi Polizia e Carabinieri hanno proceduto a controllare e fermare diverse persone sorprese in possesso di sostanze stupefacenti. In alcuni casi condotte anche vaste operazioni per sgominare vere e proprie organizzazioni criminali.

L’arresto della Polizia

L’ultimo arresto è stato posto in essere dalla sezione Volanti della Questura di Salerno. In manette è finita L.R.V. sorpresa in flagranza di reato.

La donna deteneva ai fini di spaccio sostanza stupefacente. Sottoposta a perquisizione personale e veicolare, gli agenti della Polizia di Stato le hanno infatti rinvenuto nella borsetta un panetto di hashish del peso di circa 100 grammi. Per questo è scattato l’arresto.

I precedenti

Si tratta soltanto dell’ultima attività in ordine di tempo contro lo spaccio di droga eseguita dalle forze dell’ordine: in settimana un 52enne è stato tratto in arresto dai carabinieri nel Vallo di Diano.

Successivamente un altro arresto è avvenuto ad Angri: le forze dell’ordine, con l’ausilio del gruppo cinofili, hanno scoperto un bar dove avveniva lo spaccio di droga e per questo hanno arrestato il proprietario. La sostanza stupefacente era conservata anche nella macchina macina caffè e nel frigorifero dell’attività.