Trovato con 23 grammi di cocaina, 52enne del Vallo di Diano

Continuano le attività dei carabinieri finalizzate a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio salernitano. I controlli hanno permesso, già nelle ultime settimane, di individuare alcuni spacciatori e in taluni casi di sgominare veri e propri gruppi criminali.

Spaccio di droga: l’arresto

L’ultimo arresto è stato posto in essere dai Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina. Nei guai è finito un 52enne di Sassano. I militari hanno trovato l’uomo in possesso di 23 grammi di cocaina. Inoltre aveva materiale vario per il taglio dello stupefacente, un bilancino di precisione e 750 € in contanti ritenuti provento dello spaccio.

Una parte dello stupefacente è stato rinvenuto presso l’abitazione del 52enne a seguito di perquisizione. Un’altra parte si trovava già suddivisa in dosi all’interno della carrozzeria dell’autovettura a lui in uso.

L’attività dei carabinieri

L’operazione è stata condotta dai Carabinieri del Norm – Aliquota Operativa – di Sala Consilina, nell’ambito di una mirata attività finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nel Vallo di Diano. Alla luce delle risultanze investigative raccolte, l’uomo è stato tratto in arresto e tradotto, in regime di detenzione domiciliare, presso la sua abitazione, a disposizione dell’autorità giudiziaria di Lagonegro (PZ).

I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni sull’intero comprensorio.