Deteneva materiale pedopornografico e adescava minorenni davanti alla scuola: 74enne a processo

Il Gip di Salerno ha emesso un decreto di giudizio immediato nei confronti di un uomo di 74 anni, accusato di detenzione di materiale pedopornografico e adescamento di minori.

Gli agenti della Squadra Mobile di Salerno hanno colto l’uomo in flagranza di reato mentre si trovava in auto in compagnia di un minorenne davanti ad una scuola di Pastena.

I fatti

I fatti risalgono allo scorso febbraio, quando l’uomo è stato condotto ai domiciliari in attesa del processo. Secondo le indagini condotte dalla polizia, l’uomo era stato visto accompagnare e aspettare all’uscita da scuola un ragazzino. Gli agenti sono intervenuti immediatamente, effettuando una perquisizione all’interno dell’abitazione dell’uomo. Lì, hanno trovato sette video pornografici girati con minorenni.

Le accuse

Le prove raccolte durante l’inchiesta hanno portato il Gip Romaniello a emettere il decreto di giudizio immediato, che consentirà di accelerare il processo e di giudicare l’uomo in tempi rapidi. L’individuo è già noto alle forze dell’ordine sia per reati della stessa natura pedopornografica, sia per contrabbando di sigarette.

Il reato di detenzione di materiale pedopornografico è gravissimo e può avere conseguenze devastanti sulla vita delle vittime e delle loro famiglie. Le autorità sono sempre più attive nella lotta contro questo tipo di crimine, utilizzando ogni strumento a loro disposizione per individuare e punire i responsabili.

In questo caso, la tempestiva azione delle forze dell’ordine ha permesso di cogliere in flagranza il colpevole e di raccogliere le prove necessarie per procedere al processo. La giustizia deve essere rapida ed efficace per proteggere i minori dalle atrocità della pedopornografia e dei suoi adepti.