Deteneva hashish ai fini di spaccio suddiviso in 5 panetti: arrestato pusher nel Cilento

La sera del 30 novembre a Roccadaspide, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Agropoli e della Stazione di Capaccio Scalo e Roccadaspide hanno arrestato, in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, I.M. in quanto individuato in possesso di 482 grammi di hashish suddiviso in 5 panetti.

Un altro arresto per spaccio a Pontecagnano

Un’altra operazione dei Carabinieri, la sera del 30 novembre, ha coinvolto K.M. per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Lo stesso, a seguito di perquisizione personale, è stato individuato in possesso di un involucro in cellophane contenente 32 grammi di hashish.

Un arresto per atti persecutori e violazione di domicilio

I Carabinieri della stazione di Salerno, hanno arrestato in flagranza di reato, J.E.M. per atti persecutori, violazione di domicilio e lesioni personali nei confronti dell’ex compagna in quanto, secondo l’ipotesi accusatoria, l’uomo si sarebbe introdotto nell’abitazione della donna, aggredendola.